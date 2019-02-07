Полузащитник Стефано Стураро вернулся из "Ювентуса" в "Дженоа"

Хавбек действующих чемпионов Италии по футболу из "Ювентуса" Стефано Стураро вернулся в свой родной клуб "Дженоа". При этом изначально команды заключили договор об аренде полузащитника, но затем генуэзцы решили активировать пункт о выкупе футболиста.

"Старая синьора" получит за Стураро 16,5 млн евро, которые, согласно соглашению между клубами, будут выплачены в течение четырех финансовых лет, сообщает официальный сайт "Юве". Стураро является воспитанником "Дженоа", в "Ювентус" он перебрался в 2014 году.