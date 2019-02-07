Крупнейший за Уралом агротерминал создадут в Красноярске. Он станет уникальной площадкой, где фермеры и сельхозпроизводители смогут хранить, перерабатывать и реализовывать собственную продукцию, передает ГТРК "Красноярск".

Проект агротерминала был представлен еще на Красноярском экономическом форуме-2018. Символично, что работать он начнет спустя год, в день открытия КЭФ-2019.

Площадь объекта – около сорока гектаров. На его территории находятся склады, помещения для торговли, столовые, пункты проверки качества продукции. Особенно важным открытие нового агротерминала станет для местных аграриев. По словам руководителя проекта "Агротерминал" Антона Демьяненко, его создание поможет убрать лишние цепочки между селом и покупателями. Сюда удобно будет привозить продукцию, и здесь же можно будет ее хранить.

Как отметил губернатор края Александр Усс, агротерминал очень удобно расположен: "Не совсем далеко за городом, но и не в центре".