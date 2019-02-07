В России будет изменен порядок оказания первой помощи

Министерство здравоохранения предлагает изменить порядок оказания первой помощи. Об этом глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала в эфире радиостанции "Вести ФМ". Она сообщила, что на уровне министерства были пересмотрены все приказы о первой помощи и в скором времени будут введены новые правила.

Кроме того, по ее словам, врачи будут использовать новые средства для остановки кровотечения. Например, в России уже разработаны специальные пакеты (порошок или гелеобразные вещества), которыми можно быстро затампонировать рану и остановить кровотечение. Такие пакеты могут применяться, если поврежден крупный артериальный ствол, например, бедренная артерия или плечевая. В этом случае человек очень быстро теряет огромное количество крови, и может умереть до приезда скорой в течение нескольких минут.