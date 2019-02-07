Травма Малкина: лидер "Пингвинз" пропускает четвертый матч

Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин все еще испытывает проблемы со здоровьем после травмы, полученной в игре против "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:2). Россиянин пропустил уже три матча и, скорее всего, не выйдет на лед против "Флориды Пантерз".

При этом медицинский штаб "пингвинов" сообщает, что Малкин восстановится в самые ближайшие дни, но в заявке на ближайшую встречу его нет, сообщает официальный сайт североамериканской Лиги. Кроме того, против "Флориды" не сыграет вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мюррей. У него подозрение на сотрясение мозга.