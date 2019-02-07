Единая аналитическая система управления дорогами и транспортом появится в Прикамье

Единый информационный центр появится в краевом центре безопасности движения Прикамья. Сюда будет попадать вся информация по дорожной ситуации, пробкам, метеоусловиям. Об этом передает ГТРК "Пермь".

Следить за движением на трассах региона уже помогают более тридцати видеокамер. Системами GPS/Glonass оборудована и снегоуборочная техника. Мониторинг погоды осуществляют метеостанции, они передают информацию о температуре воздуха, влажности, состоянии дорог.

Главная задача новой системы управления – собрать воедино все данные. Это поможет контролировать дорожную ситуацию в регионе в целом. Сюда входят и проблемы содержания дорожного полотна, в том числе, уборка снега и борьба с гололедицей, прокомментировал создание новой аналитической системы управления дорогами и транспортом пермский губернатор Максим Решетников. Работа дорожных служб, коммунальщиков и техников по вызову мусора станет намного прозрачней, считает глава региона.