Главным тренером сборной Колумбии стал португалец Карлуш Кейруш

Более полугода было вакантным место главного тренера футбольной сборной Колумбии после того, как его покинул аргентинец Хосе Пекерман. И вот Федерация футбола Колумбии объявила о назначении нового наставника — португальца Карлуша Кейруша.

Буквально в ближайшие дни пройдет пресс-конференция нового рулевого колумбийцев, который ранее работал со сборными Португалии (включая молодежную), ОАЭ, ЮАР и в последние 8 лет – национальную команду Ирана. После поражения от сборной Японии в полуфинале Кубка Азии-2019 (0:3) португалец заявил, что не будет продлевать контракт.

В свою очередь команда Колумбии лишилась наставника после чемпионат мира 2018 года в России, где южноамериканцы проиграли в первом раунде плей-офф соперникам из Англии. Тогда же стало ясно, что с Пекерманом, который привел сборную к бронзе Кубка Америки-2016, контракт продлен не будет.