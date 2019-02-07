Главным тренером сборной Колумбии стал португалец Карлуш Кейруш
Более полугода было вакантным место главного тренера футбольной сборной Колумбии после того, как его покинул аргентинец Хосе Пекерман. И вот Федерация футбола Колумбии объявила о назначении нового наставника — португальца Карлуша Кейруша.
Буквально в ближайшие дни пройдет пресс-конференция нового рулевого колумбийцев, который ранее работал со сборными Португалии (включая молодежную), ОАЭ, ЮАР и в последние 8 лет – национальную команду Ирана. После поражения от сборной Японии в полуфинале Кубка Азии-2019 (0:3) португалец заявил, что не будет продлевать контракт.
В свою очередь команда Колумбии лишилась наставника после чемпионат мира 2018 года в России, где южноамериканцы проиграли в первом раунде плей-офф соперникам из Англии. Тогда же стало ясно, что с Пекерманом, который привел сборную к бронзе Кубка Америки-2016, контракт продлен не будет.
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