Волкер: российских наблюдателей нужно пустить на выборы на Украину

Наблюдателей из России можно допустить к работе на президентских выборах на Украине, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он отметил, что наблюдатели БДИПЧ необходимы, чтобы доказать, что Украина придерживается демократических стандартов. В противном случае результаты голосования могут быть оспорены.

"Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под эгидой БДИПЧ", — заявил Волкер на своей странице в Twitter.



Ранее МИД Украины получил от БДИПЧ список наблюдателей на выборах, в котором были два россиянина. На это Петр Порошенко заявил, что не пустит в страну российских наблюдателей. В Верховной раде предложили принять закон о запрете на участие в выборах наблюдателей из РФ, сообщает РИА Новости.

При этом официальный представитель БДИПЧ Томас Раймер выразил сомнение в том, что решение киевских властей не пускать наблюдателей из России соответствует обязательствам этой страны в рамках организации.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.