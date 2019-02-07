Защита Арашукова считает, что сенатора обвиняют в несуществующем преступлении

По мнению адвоката сенатора Рауфа Арашукова, следователи обвиняют его в преступлении, которого не было.

Самый молодой российский сенатор был задержан 30 января по подозрению в организации убийства двух человек, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Басманный суд арестовал его на два месяца.

По словам адвоката Марины Андреевой, следствие в своих материалах относительно этого дела ссылается на показания Расула Аджиева, который был обвиняемым на процессе об убийстве лидера молодежного общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана Жукова.

"Аджиев давал показания в убийстве Жукова якобы по поручению Арашукова. Однако он был оправдан, соответственно такого преступления не было", — утверждает адвокат.

В связи с этим она подала соответствующую жалобу в Мосгорсуд. Однако там отказали в удовлетворении этого ходатайства.

Как пояснил в ходже рассмотрения жалобы прокурор, Арашуков обвиняется не только в этом преступлении.

"Кроме того, появились новые обстоятельства, в настоящий момент собираются доказательства и материалы для рассмотрения уголовного дела", — указал представитель стороны обвинения, передает РИА новости.

Кроме Рауфа Арашукова также был задержан его отец, советник главы "Межрегионгаза" Рауль Арашуков. Его обвинили в организации преступного сообщества и хищениях газа у "Газпрома" на сумму около 30 миллиардов рублей. Кроме того, арестованы родственники и друзья Арашуковых, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.