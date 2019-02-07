Моуринью может сменить Спаллетти во главе миланского "Интера"

Инсайдеры сообщают, что португальский футбольный специалист Жозе Моуринью после посещения хоккея в подмосковной Балашихе отправился в Италию, где его ждет встреча с генеральным директором "Интера" Джузеппе Мароттой. Португалец может возглавить клуб из Милана.

"Интернационале" под руководством экс-наставника питерского "Зенита" Лучано Спаллетти в нынешнем сезоне не блещет: команда хоть и идет в тройке лучших Серии "А", но отстает от "Ювентуса" на 20 очков, а от "Наполи" – на 11. К тому же "нерадзурри" вылетели из Лиги чемпионов. Как результат — под тренером вот уже два месяца "качается кресло" и в этом месяце инсайдеры его в очередной раз начали "увольнять".

В свою очередь, Моуринью был уволен из английского "Манчестер Юнайтед", но даже находясь на посту тренера манкунианцев, он претендовал на замену Спаллетти. Как сообщает TeleLombardia, сейчас Моуринью прибыл в Милане, где 7 февраля встретится с руководством клуба.

Португалец уже работал в "Интере" и за два неполных года с июня 2008 года по май 2010 года завоевал с командой пять трофеев: два скудетто, Кубок и Суперкубок Италии и континентальную Лигу чемпионов.