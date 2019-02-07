Экс-полковник ГРУ Квачков выйдет на свободу

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, отбывающий срок в колонии, скоро выйдет на свободу.

Как сообщает ТАСС, Зубово-Полянский районный суд Мордовии принял решение об освобождении Квачкова в связи с декриминализацией статьи "Возбуждение ненависти либо вражды".

Адвокат Оксана Михалкина сообщила РИА Новости, что 19 февраля Квачков должен выйти из колонии. У прокуратуры есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда.

В 2005 году Квачкову предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день его арестовали по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. Квачков был приговорен к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.

Еще одно уголовное дело было возбуждено в 2015 году, когда Квачков разместил в интернете видеообращение. Следователи нашли в нем признаки экстремизма. Суд приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.