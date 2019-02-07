Куэва сменил "Краснодар" на "Сантос"

Полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва перешел из "Краснодара" в "Сантос". Бразильский клуб заплатил за 27-летнего футболиста 7 миллионов евро.

Кристиан Куэва возвращается в Бразилию, где он играл до приезда в Россию. Прошлым летом полузащитник "Сан-Пауло" перешел в "Краснодар", где провел первую часть сезона. Перуанец сыграл 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую перелачу.

На счету Куэвы 50 матчей в составе сборной Перу. Футболист принимал участие в чемпионата мира 2018.