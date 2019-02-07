70 процентов трудоспособных мужчин в России умирают от алкоголя

Смертность среди мужчин в России в 3,5 раза выше, чем у женщин, в том числе из-за злоупотребления алкоголем – об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью радиостанции "Вести ФМ". С алкоголем связано порядка 70 процентов смертей среди трудоспособных мужчин.

При этом острую смертность, по словам министра, сменила накопительная. На рынке стало меньше суррогатов, и теперь российские мужчины умирают не от отравления, а от циррозов, язвы желудка, панкреонекроза, раннего атеросклероза и ранней гипертонической болезни.

Среди мужчин трудоспособного возраста умирают 750 из 100 тысяч, при этом показатели женской смертности составляют 203 смерти на 100 тысяч.

Кроме того, на смертность влияет курение. "Целый ряд неинфекционных заболеваний напрямую связан с курением", — подчеркнула Скворцова.

Ранее министр говорила, что потребление алкоголя в России за последние 5 лет удалось снизить почти вдвое, а табака – почти на четверть.