В Иркутске построят центр мирового уровня по исследованию Солнца

Катаклизмы на Солнце способны "уничтожить" триллионы долларов на Земле. Об этом рассказал Андрей Медведев, директор Института солнечно-земной физики СО РАН. На пресс-конференции к Дню российской науки ученый в качестве примера привел сильнейшую в истории наблюдений геомагнитную бурю 1859 года, которая вывела из строя телеграфные системы по всей Европе.

Как раз такие вспышки сможет отслеживать научный центр мирового уровня, который откроют в Иркутске до 2024 года. Для этого СО РАН планирует построить в регионе несколько специальных исследовательских комплексов класса "мегасайнс". На их создание выделят около 2,5 миллиардов рублей.

"Подобная система в России будет создана впервые. В нее войдут установки по исследованию Солнца, магнитосферы, ионосферы и атмосферы", — пояснил Андрей Медведев.

Также в Иркутске планируют создать биомедицинский кластер по производству лекарств и построить первый в России геопарк по стандартам ЮНЕСКО на Байкале. Проекты уже включены в постановление правительства о развитии СО РАН, сообщает ГТРК "Иркутск".