Россия ждет от США конкретизации предложений по перезаключению ДРСМД

В России ждут конкретных предложений от президента США Дональда Трампа, заявившего о возможности перезаключения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Мы с интересом будем ждать конкретизации этого предложения в виде положенных на бумагу или изложенных иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров — в виде концептуальных схем", — сообщил "Интерфаксу" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, когда речь идет о таких сложных темах, в первоочередном порядке надо определиться, что попадет в зону охвата нового договора, какие могут быть параметры соглашения.

Пока никакой конкретики американцы не представили, кроме предложения заключить такой договор "в красивой комнате".

"Это предложение мы, разумеется, приветствуем", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Со 2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через 6 месяцев намерены выйти из договора совсем. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что ответ России на действия США будет зеркальным.

При этом 6 февраля Дональд Трамп, выступая с ежегодным посланием перед Конгрессом США, заявил, что Договор о РСМД можно и перезаключить на новых условиях.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив к нему Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы перегоним всех по расходам на эти разработки и обойдем всех по инновационности этого оружия", — пообещал президент США.