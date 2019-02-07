Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
7 февраля 201912:00

Пьяный дебошир вызвал на бой полицейского в аэропорту Симферополя

МВД РФ

Подвыпивший крымчанин опоздал на рейс в Санкт-Петербург и от досады принялся оскорблять персонал воздушной гавани Симферополя, а после и прибывших на место стражей порядка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Один из полицейских снял вызывавшего его на бой дебошира на видео.

 

Инцидент произошел в минувшую среду, 6 февраля, когда 37-летний пассажир попытался в спешке пройти все формальности и успеть на свой рейс. В ручной клади у него обнаружилась бутылка вина, которую мужчина отказался сдавать или перекладывать в чемодан, а попросту разбил на глазах у персонала.

Опоздание на рейс он решил отметить в кафе в стерильной зоне, но обида еще не отступила, а потому свой гнев мужчина выплеснул на официантов, а затем и на вызванных ими полицейских.

"Это моя страна! Ты здесь стоишь сержант, а я офицер. Клянусь, ненавижу вас, потому что вы по-мужски по жизни не можете делать. Вам только деньги!" — негодовал оставшийся на земле пассажир.

По пути в отделение он предложил стражу порядка выйти и сразиться один на один, приободрив его тем, что тот при любом исходе боя будет молодцом.

Дебоширу выписали штраф на 2,5 тысячи рублей, но в ближайшие дни он может стать фигурантом уголовного дела за оскорбление представителя власти.

Сейчас

11:44

Экс-полковник ГРУ Квачков выйдет на свободу

10:05

В Москве и Дагестане задержали 30 фальшивомонетчиков

09:16

В Нижнем Новгороде автобус врезался в грузовик: более 20 пострадавших

09:10

На "Автозаводской" мужчину ранили ножом

07:24

Экс-сотрудник МВД спас от аварии автобус с десятками пассажиров

07:07

Буров выиграл золото чемпионата мира по лыжной акробатике

07:05

В России растет число заболевших гриппом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Защита Арашукова считает, что сенатора обвиняют в несуществующем преступлении

Защита Арашукова считает, что сенатора обвиняют в несуществующем преступлении

16 минут назад
Волкер: российских наблюдателей нужно пустить на выборы на Украину

Волкер: российских наблюдателей нужно пустить на выборы на Украину

36 минут назад
В Москве и Дагестане задержали 30 фальшивомонетчиков

В Москве и Дагестане задержали 30 фальшивомонетчиков

2 часа назад
Клинтон назвала выход из ДРСМД подарком Путину

Клинтон назвала выход из ДРСМД подарком Путину

3 часа назад
Курильский вопрос: Япония отказалась от формулировки "оккупация северных территорий"

Курильский вопрос: Япония отказалась от формулировки "оккупация северных территорий"

2 часа назад
Пьяный дебошир вызвал на бой полицейского в аэропорту Симферополя

Пьяный дебошир вызвал на бой полицейского в аэропорту Симферополя

16 минут назад
В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу "Ниву". Видео

В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу "Ниву". Видео

1 час назад
В России будет изменен порядок оказания первой помощи

В России будет изменен порядок оказания первой помощи

1 час назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
В Венесуэле идет сбор подписей против вмешательства США в дела страны

В Венесуэле идет сбор подписей против вмешательства США в дела страны

5 часов назад
Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

18 часов назад
Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС

Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС

4 часа назад
В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

17 часов назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Моуринью может сменить Спаллетти во главе миланского "Интера"

Моуринью может сменить Спаллетти во главе миланского "Интера"

21 минута назад
Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

36 минут назад
Мировая премьера автомобилей Aurus состоится в Арабских Эмиратах

Мировая премьера автомобилей Aurus состоится в Арабских Эмиратах

39 минут назад
Глобально потеплело: 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Глобально потеплело: 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений

46 минут назад
Устроивший поножовщину в московском метро мигрант мстил за сестру

Устроивший поножовщину в московском метро мигрант мстил за сестру

1 час назад
Девушку, которая считает, что есть только два пола, навсегда забанили на Twitch

Девушку, которая считает, что есть только два пола, навсегда забанили на Twitch

1 час назад
Google начала скрывать запрещенные в России сайты. Но не все

Google начала скрывать запрещенные в России сайты. Но не все

1 час назад
Учёные выяснили, когда кенгуру начали прыгать

Учёные выяснили, когда кенгуру начали прыгать

2 часа назад
Расширение русла Буреи: военные столкнулись с новыми трудностями

Расширение русла Буреи: военные столкнулись с новыми трудностями

2 часа назад
Красная зона: что ждет застройщиков, которые останутся без проектного финансирования

Красная зона: что ждет застройщиков, которые останутся без проектного финансирования

2 часа назад
В центре Москвы нашли клад старинных монет

В центре Москвы нашли клад старинных монет

2 часа назад
В Саратове обрушился 121-летний дом генерала Деникина

В Саратове обрушился 121-летний дом генерала Деникина

2 часа назад
В Нижнем Новгороде автобус врезался в грузовик: более 20 пострадавших

В Нижнем Новгороде автобус врезался в грузовик: более 20 пострадавших

2 часа назад
В семье биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

В семье биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

3 часа назад
Друга Марии Бутиной обвинили в электронном мошенничестве

Друга Марии Бутиной обвинили в электронном мошенничестве

4 часа назад
Российская фристайлистка Никитина завоевала серебро чемпионата мира

Российская фристайлистка Никитина завоевала серебро чемпионата мира

4 часа назад
Герой Иркутска: бывший сотрудник МВД спас от аварии автобус с десятками пассажиров

Герой Иркутска: бывший сотрудник МВД спас от аварии автобус с десятками пассажиров

4 часа назад
США предлагают КНДР гумпомощь в обмен на ликвидацию баллистических ракет

США предлагают КНДР гумпомощь в обмен на ликвидацию баллистических ракет

4 часа назад
Буров выиграл золото чемпионата мира по лыжной акробатике

Буров выиграл золото чемпионата мира по лыжной акробатике

5 часов назад
СМИ: третий участник отравления Скрипалей остался в Великобритании

СМИ: третий участник отравления Скрипалей остался в Великобритании

6 часов назад
Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне

Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне

7 часов назад
Поиски Салы: спасатели подняли тело из затонувшего в Ла-Манше самолета

Поиски Салы: спасатели подняли тело из затонувшего в Ла-Манше самолета

8 часов назад
Генконсульство РФ: летчика Ярошенко могут перевести в другую тюрьму в Штатах

Генконсульство РФ: летчика Ярошенко могут перевести в другую тюрьму в Штатах

9 часов назад
Toyota Corolla для России: особенности новой модели

Toyota Corolla для России: особенности новой модели

10 часов назад
Янукович: Украину ожидают самые грязные президентские выборы в истории страны

Янукович: Украину ожидают самые грязные президентские выборы в истории страны

11 часов назад
5 ключевых трендов мирового рынка СПГ

5 ключевых трендов мирового рынка СПГ

11 часов назад
Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

Миграционный центр США в Москве закроется 29 марта

14 часов назад
Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

15 часов назад
Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

20 часов назад
Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

21 час назад
Женский мозг стареет медленнее мужского

Женский мозг стареет медленнее мужского

22 часа назад
Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

06.02.2019 10:40
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

06.02.2019 10:26