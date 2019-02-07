Паредес выразил поддержку Кокорину

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес отреагировал на решение Таганского суда Москвы, продлившему срок заключения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Аргентинец поддержал своего недавнего одноклубника, футболиста "Зенита" Кокорина.

Леандро, перешедший в январе из "Зенита" в "Пари Сен-Жермен", разместил на своей странице в социальной сети свою фотографию с Александром Кокориным. Изображение было сопровождено хештегами #Сашамыстобой и #СвободуКокорину..

Накануне Таганский суд продлил задержание Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 августа. Оба футболиста были взяты под стражу 11 октября, и с тех пор находятся в Бутырском СИЗО.