Студентку МГУ увезли в психиатрическую больницу прямо с лекции

Студентка факультета журналистки МГУ пыталась покончить с собой.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции, девушка стала вести себя неадекватно прямо на лекции. Преподаватели вовремя смогли ее остановить.

На место происшествия были вызваны полицейские. Также в университет прибыла бригада экстренной психиатрической помощи. Девушку госпитализировали в соответствующее медучреждение.

По данным СМИ, студентка состоит на учете у психиатра, несколько раз лечилась в клинике.