Мосгорсуд оставил Арашукова под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей Рауфа Арашукова, арестованного на два месяца по обвинению в организации убийств и участии в организованном преступном сообществе.

Как сообщает ТАСС, судья оставила без изменения решение суда первой инстанции. Таким образом, жалоба адвокатов Арашукова не была удовлетворена.



Самый молодой сенатор России Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Сенатор был арестован ‪до 30 марта. Свою вину он не признает и называет дело "политическим заказом". Защита Арашукова считает, что его обвиняют в преступлении, которого не было.

В тот же день был задержан отец сенатора – советник главы "Межрегионгаза" Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях природного газа на сумму около 30 миллиардов рублей. Также по делу проходят Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов. Еще два высокопоставленных газовика скрылись от следствия и были объявлены в федеральный розыск.