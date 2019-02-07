Голкипер Коновалов откроет Шведские игры в сборной России

Тренеры национальной сборной России определились с вратарем на стартовый матч Шведских хоккейных игр-2019, который наша команда проведет на домашнем льду в Ярославле. В ее составе дебютирует молодой голкипер местного "Локомотива" Илья Коновалов.

Нынешний шведский этап хоккейного Евротура начнется вынесенным матчем сборных России и Финляндии, напоминает официальный сайт КХЛ. Остальные встречи турнира состоятся с 7 по 10 февраля в Стокгольме. Первые два этапа состязания четырех сильнейших команд Старого Света сборная России выиграла, и на данный момент занимает в общем зачёте первое место.

В отсутствие в составе нашей национальной команды Ильи Сорокина с Игоря Шестрёкина на Шведские игры вызваны три вратаря: Коновалов, Игорь Бобков ("Авангард") и Александр Самонов ("Витязь"). И именно молодому вратарю "Локо", который стал лучшим игроком января, доверено право защищать ворота в стартовой игре.