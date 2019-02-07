Сборная России отступила на 50-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг ФИФА. Сборная России оказалась на 50-м месте, что на два пункта меньше, чем в прошлом месяце.

Российская сборная опустилась на две строчке – с 48-го на 50-е место. В последний раз сборная России проводила в ноябре, проиграв команде Германии (0:3) в контрольном матче и шведам (0:2) в Лиге наций.

Наибольшего прогресса добилась сборная Катара, выигравшая Кубок Азии. Катарская команда поднялась на 38 строчек и занимает 55-е место. В первой пятерке изменений не произошло. Первой идет сборная Бельгии, на втором месте сборная Франция. Третье место у сборной Бразилии. Сборная Хорватии – четвертая. Замыкает пятерку сборная Англии.