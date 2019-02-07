Инновационный способ борьбы с раком предлагают приморские ученые

Выпускники Дальневосточного федерального вуза совершили прорыв в лечении онкологических заболеваний, найдя новый способ борьбы с раком. Приморские ученые обнаружили дружественное для организма человека вещество, которое сможет помочь в определении границы злокачественного образования.

Одна из важных проблем, с которой сталкиваются ученые при лечении рака, — вред, наносимый радиотерапией здоровым органам. Теперь его удастся снизить, рассказала ГТРК "Владивосток" автор разработки инновационного препарата для визуализации опухолей аспирант ДВФУ, сотрудник ДВО РАН Ольга Таракалова.

Способ действительно уникален. Наночастицы помогут врачам определить границы новообразования. Попадая на пораженный участок, они маркируют точное место для лучевого воздействия. Таким образом, радиотерапия станет более локальной, при этом здоровые ткани страдать не будут, подчеркнула Ольга Таракалова.

Как заявил Иван Тананаев, член-корреспондент РАН, директор Школы естественных наук ДВФУ, инновационная методика напрямую связана с главной задачей всей медицины – повышением качества жизни человека.

Уже проведены первые успешные доклинические испытания на животных. Большой интерес к новому методу проявили отечественные и зарубежные ученые. Также к работе подключились коллеги из Тихоокеанского медуниверситета и Дальневосточного отделения РАН.

На дальнейшие клинические испытания необходимо время. Специалисты центров радиологии очень ждут новую технологию.