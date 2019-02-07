В московской канализации нашли чьи-то руки

При проведении очистки в коллекторе на востоке Москвы рабочие обнаружили кости человеческих рук.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Следователи выясняют личность погибшего, и как части скелета могли оказаться в канализации.