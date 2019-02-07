В Воронеже депортируют нигерийцев, "задержавшихся" после ЧМ-2018

Футбольных болельщиков, нелегально оставшихся в России после Чемпионата мира по футболу-2018, поймали воронежские полицейские.

Как рассказал ГТРК "Воронеж" источник в правоохранительных органах, шестерых нигерийцев задержали в областном центре 5 февраля около дома номер 54 на улице Генерала Лизюкова. Фанаты, въехавшие в Россию на основании персонифицированных карт зрителей ЧМ, могли находиться в стране без визы до конца декабря 2018 года. Однако по истечении срока решили задержаться. Некоторые из них, как выяснилось, даже смогли устроиться на работу.

Накануне, 6 февраля, Коминтерновский районный суд признал шестерых болельщиков из Нигерии виновными в нарушении правил пребывания в России. В ближайшее время они будут депортированы под контролем судебных приставов. Кроме того, каждый из них заплатит штраф в 2 тысячи рублей.

В Воронеже, по данным оперативников, нелегально остались еще трое болельщиков — двое из Таджикистана и один из Узбекистана. Они также заплатят штраф и будут депортированы.