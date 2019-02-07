Регистратор зафиксировал момент обрушения дома Деникина в Саратове

Обрушившийся в Саратове дом генерала Антона Деникина будет расселен, но снести его местные власти не смогут — он является выявленным объектом культурного наследия. Камера автомобильного регистратора запечатлела, как ветхая постройка потеряла часть крыши и фасада.

ЧП произошло в 08:45 утра 7 февраля на улице Радищева. На кадрах видно, как под тяжестью снега рушится крыша и стена здания, обломки засыпают тротуар, а проезжую часть и автомобили накрывает пыльная пелена. Несказанно повезло местной жительнице, которая в этот момент проходила мимо — фрагменты дома, где с 1906 по 1910 годы жил генерал Деникин, рухнули буквально в метре от нее.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным областного правительства, дом, еще в 1982 году признанный аварийным, должен быть расселен к 1 декабря текущего года, но его дальнейшая судьба остается неизвестной. Снести ветхую постройку чиновники не могут — она является выявленным объектом культурного наследия, но и денег на ремонт который год не выделяют.