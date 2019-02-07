Сухопутную версию "Калибра" подготовят к концу года

Перенос российской крылатой ракеты "Калибр" с корабля на сухопутную пусковую установку может произойти уже в конце 2019 года. Причем речь идет уже об испытанном, готовом к серийному производству образце, рассказал ТАСС собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства объяснил, что создание сухопутной модификации "Калибра" в кратчайшие сроки стало возможно благодаря богатому опыту, накопленному на флоте. ВМФ РФ вооружен этой ракетой уже давно. Плюс ценные данные были получены во время реальных ударов по террористам в Сирии. В сущности, добавил источник, достаточно просто перепрограммировать системы управления и наведения ракеты, чтобы адаптировать ее к наземной пусковой установке.



На сегодняшний день многие характеристики комплекса "Калибр-НК" остаются засекреченными. В открытых источниках сообщается, что дальность полета ракеты превышает 1400 километров. Однако в российских СМИ появилась информация, что если это оружие перенесут на наземную пусковую установку, то радиус действия увеличится до 2600 километров.

Появление сухопутного "Калибра" – реакция России на выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот документ однозначно запрещает разработку, производство и хранение крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета свыше 500 километров.

Стоит добавит, что к такому оружию относится американский Tomahawk. Штаты обязались не размещать эти ракеты на суше. Но сейчас в Европе появились универсальные пусковые установки Mk41 ПРО США. Россия не раз указывала, что из них могут стартовать как ракеты-перехватчики, так и крылатые ракеты. Что, конечно, нарушает ДРСМД.