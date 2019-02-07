Верратти составил компанию Неймару в лазарете "ПСЖ"

Еще одну серьезную потерю понесли чемпионы Франции из "Пари Сен-Жермен" накануне двухматчевой серии встреч с английским "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Вслед за бразильцем Неймаром на неопределенный срок выбыл итальянский хавбек Марко Верратти.

Полузащитник "ПСЖ" и национальной сборной Италии получил повреждение в календарном матче Лиги 1 против "Генгама" (9:0). При этом медики при помощи МРТ диагностировали у 26-летнего хавбека растяжение голеностопного сустава без других видимых повреждений. И, хотя о сроках восстановления игрока не сообщается, инсайдеры в стане "ПСЖ" уверены, что Верратти против "МЮ" не сыграет по крайней мере в первом матче.