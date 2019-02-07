Олимпийцы в честь 5-летия Игр-2014 в Сочи снялись обнаженными

Ровно пять лет назад, 7 февраля 2014 года состоялась церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр в российском городе-курорте Сочи. В честь первого юбилея на портале Team Russia появилась фотогалерея, на которой российские олимпийцы разделись донага.

Этот уникальный в своем роде проект представили известные спортивные фотографы Андрей Голованов и Сергей Киврин. На снимках представлены наши атлеты, которые прославляли родину на домашних Играх, и те, кому, возможно, выпадет такой шанс на следующей Олимпиаде в Пекине-2022.

На фото представлены мастера шорт-трека Виктор Ан и Семен Елистратов, фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, биатлонистка Дарья Виролайнен и хоккейная вратарь Надежда Морозова, скелетонисты Александр Третьяков и Мария Орлова, бобслеисты Юлия Шокшуева и Михаил Мордасов, конькобежцы Михаил Козлов и Мария Качуркина и многие другие.