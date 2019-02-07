Созданием нового европейского самолета займутся Германия и Франция

Германия и Франция заключили первое соглашение о совместной разработке боевого самолета нового поколения FCAS, или Future Combat Air System. Об этом объявили министры обороны двух европейских государства: Урсула фон дер Ляйн и Флоранс Парли. Разработкой новой машины займутся самолетостроительные компании Airbus и Dassault Aviation, сообщают пресс-службы производителей.

Глава Airbus Defense Дирк Хоке уже назвал FCAS – самым амбициозным европейским оборонным проектом века. Директор Dassault Aviation Эрик Траппье, в свою очередь, считает, что новый боевой самолет станет краеугольным камнем для безопасности в регионе.



Новый европейский самолет должен встроиться в "облачную" систему управления боем, сможет работать в связке с любыми современными и перспективными беспилотниками, применять новейшее вооружение.

Ранее главы военных ведомств Германии и Франции договорились начать работу над проектом танка нового поколения MGCS, или Main Ground Combat System. Он заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc.

Правда появится новая боевая машина еще нескоро. Демонстратор технологий ожидается в 2019 году, а представление о характеристиках танка сложится не раньше 2024 года. Серийное производство MGCS начнется не раньше середины тридцатых годов.