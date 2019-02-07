Рада запретила гражданам России быть наблюдателями на украинских выборах

Депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон, запрещающий россиянам, а также лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на любых украинских выборах, передает "Интерфакс".

Документ был разработан с целью "минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине", указывается в пояснительной записке к закону.

Выборы президента страны пройдут на Украине 31 марта. Ранее МИД Украины получил от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) список наблюдателей на выборах, в котором были два россиянина. Однако президент Петр Порошенко заявил, что не пустит в страну российских наблюдателей.

Между тем, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверен, что наблюдателей из России вполне можно допустить к работе на президентских выборах в составе БДИПЧ. Он пояснил, что это необходимо, чтобы показать приверженность Украины демократическим стандартам. В противном случае результаты голосования могут быть оспорены.