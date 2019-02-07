Эксперт: ипотечный рекорд обеспечили банки

Объем выдачи ипотечных кредитов в России увеличился на 49 процентов и составил более 3 триллионов рублей. "1 миллион 472 тысячи семей получили в 2018 году ипотечный кредит", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" руководитель аналитического центра "Русипотека" Сергей Гордейко.

"В России строят много жилья, не так много, как хотелось бы, но значительно больше, чем раньше. Мы ушли от измерения цен в долларах. Цена на жилье стала стабильной. Уменьшилась ставка по кредиту почти на 3 процента. Банки научились выдавать ипотеку быстро и комфортно, отладили продукт рефинансирования", — подчеркнул эксперт. Эта совокупность обстоятельств и привела к тому, что был установлен исторический рекорд по ипотечному кредитованию.

По словам Гордейко, в 2019 году рынок ипотеки рекордов не повторит, однако падения выдачи кредитов не будет. "Мы считаем, в 2019 году рынок покажет рост на 10 процентов в сравнении с прошлым годом. Среднегодовая ставка в 2019 году не превысит 10 процентов", — уточнил он.



По состоянию на 1 января 2019 года средняя ставка по ипотеке составила 9,56 процента годовых. По данным Центробанка, около трети выданных кредитов выплачиваются с опережением графика. При этом задолженность по ипотеке на начало 2019 года составила 6,37 триллиона рублей. Общая задолженность – по ипотечным и потребительским кредитам – на 1 января 2019 года составила 15 триллионов рублей. По данным экспертов, это новый рекорд с 2013 года.