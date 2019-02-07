Трагически погибла врач сборной России по стрельбе

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла. Причины смерти 35-летнего медика неизвестны.

Информация о гибели Евгении Ивановой появилась на официальном сайте Федерации стрелкового спорта России. "Более трех лет Евгения Иванова работала с российскими стрелками и за это время стала неотъемлемой частью коллектива. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свой профессионализм Евгения Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта", – говорится в сообщении, размещенном на сайте.

"Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов. Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате", – говорится в релизе.