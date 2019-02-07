В Калуге мальчик сгорел в автомобиле, в котором его заперли родители

В Калуге погиб шестилетний мальчик, которого родители заперли в машине.

Как сообщили РИА Новости в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ, родители ушли в поликлинику, а ребенка оставили в автомобиле. В этот момент в машине начался пожар, мальчик получил тяжелые ожоги. В поликлинике попытались оказать помощь, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. Будут проведены экспертизы для выяснения причин возгорания машины и гибели мальчика.