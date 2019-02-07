Пассажиров экстренно севшего из-за бомбы самолета просят соблюдать спокойствие

Около десяти пловцов сборной Швеции находятся в самолете, вынужденно приземлившемся в аэропорту Стокгольма "Арланда" после сообщения о взрывном устройстве на борту лайнера.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал SVT.

Спортсмены направлялись во французскую Ниццу, где должны выступить на стартующих в 8 февраля соревнованиях, а также принять участие в тренировочных сборах. Как рассказал СМИ участник команды Исак Элиассон, пассажиров попросили отключить мобильные телефоны и сохранять спокойствие.

Экипаж Boeing 737 авиакомпании Norwegian, вылетевший из Стокгольма в Ниццу, получил сигнал о заложенной на борту бомбе, пролетая над шведским городом Векшё на юге страны. Командир воздушного судна принял решение вернуться обратно в столицу Швеции, опасаясь за жизнь 169 пассажиров. После приземления самолет был оцеплен местными силами безопасности.