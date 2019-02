Лидер Aerosmith открыл дом для женщин, пострадавших от насилия

Вокалист знаменитой рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер открыл в американском Мемфисе, штат Теннеси, центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Благотворительное учреждения получило название Janie's House в честь песни Аеrosmith "Janie's Got A Gun", сообщает NBC.

Хит Aerosmith 1989 года рассказывает о девушке Дженни, которая принимала наркотиках, чтобы забыть о том, как над ней в детстве издевался отец.

Музыкант лично присутствовал на церемонии открытия Janie's House. Вместо ленточки Тайлер перерезал один из своих шарфов.

Steven Tyler is speaking prior to a scarf cutting for a Youth Villages facility in Bartlett. @3onyourside pic.twitter.com/DdWDHcS3OC