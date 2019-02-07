Две машины сбили трех пешеходов после ДТП в Туле

В Туле вылетевшие после столкновения на тротуар машины сбили двух девушек и молодого человека, им потребовалась медицинская помощь. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

Авария произошла в 16:20 5 февраля на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина. На кадрах видно, что виновником стал владелец "Приоры", который при повороте налево не заметил несущуюся ему наперерез Toyota Camry. Удар был такой силы, что обе машины вылетели с дороги и врезались в группу пешеходов.

Травмы, как уточняет Myslo, получили две девушки и молодой человек, но если последний отделался ушибами, то его спутницы оказались в больнице с сотрясением мозга и переломами.