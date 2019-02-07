Воронежский завод готовится к производству новейшего военного транспортника

Воронежский авиазавод ВАСО выделяет свыше 900 миллионов рублей на модернизацию производства. Предприятие готовится к серийному выпуску новейших военно-транспортных самолетов Ил-112В, поэтому обновляет заготовительно-штамповочный, механообрабатывающий, металлургический цеха и цех композитных материалов, а также линию сборки консолей крыла, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок.

Ранее стало известно, что Ил-112В вышел на испытания. В конце 2018 года самолет несколько раз "пробежал" по взлетно-посадочной полосе заводского аэродрома ВАСО. Машина разгонялась до 180 километров в час, но от земли не отрывалась.

Военно-транспортный самолет Ил-112В – это первый грузовик для Министерства обороны РФ, полностью разработанный в современной России. В войсках он должен сменить устаревшие Ан-26.

Новый самолет превосходит предшественника на 30-40%. Грузоподъемность Ил-112В достигает 6 тонн, максимальная скорость – 550 километров в час. Производитель уверен, что новый самолет станет серьезным конкурентом для всех существующих машин этого класса.