Задержан проректор вуза, студент которого погиб из-за падения льда с крыши

Проректор государственного химико-фармацевтического университета Сергей Хозин задержан в Санкт-Петербурге. Из-за его бездействия погиб 23-летний студент. На него с неочищенной крыши вуза упала ледяная глыба. В отношении проректора возбуждено уголовное дело.

Хозина подозревают в халатности и получении взяток, сообщает Следственный комитет. Проректор вуза по административно-хозяйственной части после взятки в 50 тысяч рублей согласился подписать договор на выполнение работ по очистке кровли от снега и льда с компанией ООО "Вентформат", информирует РИА Новости. На данный момент Сергей Хозин задержан на 48 часов, ему грозит арест.

По данным СК, работы по очистке крыши не были выполнены должным образом, что и привело к трагедии на Аптекарском проспекте.

Инцидент произошел 5 февраля. У одного из зданий вуза при падении наледи пострадали два иностранных студента. Один из них был госпитализирован в Мариинскую больницу, второй скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".