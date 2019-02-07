Очки "солдата будущего" выдадут школьникам

Очки от российской перспективной боевой экипировки "Ратник-3" адаптируют для школьников. Этот элемент защиты работает в качестве монитора и выводит визуальную информацию, что может помочь при обучении молодых людей.

Первый прототип уже готов и представлен на выставке "Цифровая образовательная среда", которая проходит на ВДНХ, пишет агентство ТАСС. Основное отличие школьных очков от боевых – они не защищают от пуль и осколков.

Напомним, что в России ведется разработка уже третьего поколения экипировки "солдата будущего" "Ратник". В нее войдет, например, экзоскелет, который сделает бойца сильнее и выносливее. Специальный комбинезон защитит солдата от огня, мелких осколков, холодного оружия и проследит за состоянием здоровья хозяина. А в шлем встроят прицел, систему связи, прибор ночного видения и датчики "свой-чужой", чтобы избежать "дружественного огня".