Десятилетие "Архнадзора": что удалось защитить в старой Москве от бульдозера
Ровно 10 лет назад, 7 февраля 2009 года, участники нескольких градозащитных проектов, давно знакомые друг с другом, и люди, по мере сил пытавшиеся защитить старую Москву от неумолимого бульдозера, решили, что сообща это может получиться эффективнее.
Что удалось и что не удалось изменить за 10 лет? Именно так называются круглые столы, которые пройдут в начале юбилейного фестиваля в декорациях юбилейной выставки в Центральном доме архитектора 9 февраля и 10 февраля. А фестиваль продолжится, и уже 23-24 февраля на следующей его площадке – в Галерее на Солянке.
В 2009 году тема сохранения культурного наследия стала одной из громких в медиапространстве. Сайт "Архнадзора", уже существовавший к тому времени как авторский, стал основным информационным органом движения.
Главные горячие точки вандализма в тот год: палаты Гурьевых, дом Быкова, Синодальный дом, гостиница Шевалье, Расстрельный дом и многие другие памятники, вошедшие теперь в реестр. Градозащитники именно тогда спасли их от сноса или радикальной реконструкции. Боровицкая и Хитровская площади общими усилиями москвичей избежали новой застройки.
В 2010 году силовая защита Кадашей заставила администрацию города услышать требование соблюдать правовой режим охранных зон, исключающий произвольное строительство по соседству с памятниками.
В том же году мэр Москвы под давлением критики Генплана утвердил около 1000 территорий памятников, что позволило затормозить и почти остановить застройку свободных пространств в исторических границах городских усадеб. Градостроительная критика предшествовала и сопутствовала отставке мэра Москвы Юрия Лужкова осенью 2010 года.
Многомесячная эпопея защиты усадьбы Шаховских от сноса ради строительства театра в 2011 году отвратила от вандализма "хозяйствующую интеллигенцию".
Критика юридических манипуляций, сопровождавших этот снос, а также снос в 2011-2013 годах Соборной мечети, стадиона "Динамо", интерьеров "Детского мира", половины Кругового депо показала новой администрации города, что приемы вандализма в отношении как статусных, так и лишенных статуса памятников исчерпаны. Завершала этот цикл пятимесячная борьба против разрушения и надстройки легендарного Дома Болконского (2013 год).
К 2014 году удалось остановить каток сноса статусных памятников, и кажется, что этот процесс стал необратимым. Именно в том году общим усилием москвичей была спасена Шуховская башня – уже от посягательства федеральных властей.
Тогда же активисты собрали в Москве Съезд градозащитников России, посвященный 150‑летию отечественной охраны наследия, то есть Московского археологического общества, так называемый "Уваровский съезд". Координация между градозащитными организациями страны, как старыми, так и новейшими, постепенно вышла на новый уровень. Ответом на "федерализацию" темы градозащиты стал новый сайт "Хранители наследия".
Защита дома Привалова на рубеже 2015 года ознаменовала новый, современный виток борьбы за историческую среду Москвы, а в перспективе – за единый охранный статус для старой городской черты столицы России.
Изменения, внесенные в Закон о наследии, над которыми "Архнадзор" работал на площадке Госдумы в 2009-2010 годах, были утверждены и вступили в силу в 2015 году, дав градозащите дополнительные рычаги. В том же году поднялись на новую ступень просветительские усилия: преемственно от Клуба Архнадзора, в партнерстве с уважаемыми научными и учебными центрами, заработала Школа наследия.
В 2016 году и в последующие годы обратились к архитектурной археологии Москвы. Несколько сезонов подряд солидарными усилиями градозащитников и всех неравнодушных, бесконечный московский ремонт постепенно вводится в правовое поле.
Системная защита исторической среды дала количественный и качественный результат в 2017-2018 годах, когда удалось спасти от сноса по программе реновации почти 220 зданий XIX-XX веков. Переговорный механизм, выработанный тогда совместно с правительством Москвы, мог бы стать моделью Совета по наследию – несуществующего центра принятия решений.
Все эти годы активисты и координаторы "Архнадзора" вели как будто рутинную, а в сущности исследовательскую работу по выявлению и подаче на государственную охрану десятков новых памятников. Все эти годы с "Архнадзором" было научное и экспертное сообщество, поддерживающее и вдохновляющее словом и делом активистов — даже те, кого уже нет с нами. Все эти годы с "Архнадзором" неравнодушная журналистика – мощное оружие градозащиты. И с "Арнадзором" сооснователь движения — проект "Москва, которой нет". Все эти годы, месяц за месяцем, "Архнадзор" пополняется новыми участниками – самыми удивительными людьми Москвы. Спасибо за первые десять лет!
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мосгорсуд оставил Арашукова под стражей
- Экс-полковник ГРУ Квачков выйдет на свободу
- В России обезвредили группу фальшивомонетчиков
- Япония отказалась от формулировки "оккупация северных территорий"
- Клинтон раскритиковала решение Трампа по ДРСМД
Самое читаемое
-
Пожар начался на вечеринке у Башметов: они спаслись, соседи сгорели
- Впервые опубликовано видео допроса Джексона по делу о педофилии
- Известную пианистку, собиравшую деньги на лечение редкой болезни, поймали с героином
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Ударился: многодетная мать и ее новый молодой муж могли убить приемного сына
Вести.Экономика
-
США и Китай проведут новый раунд переговоров в Пекине на следующей неделе
- Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
- Россия и ОПЕК хотят формализовать сотрудничество
- Профсоюзы в США лишаются власти
- ЦБ сократит покупки валюты: как это скажется на рубле?
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС
- Мировая премьера роскошных Aurus состоится в неожиданном месте
- Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
- В Россию привезут дизельную версию Audi Q8
- Вот каким будет дешевый кроссовер Skoda Kamiq!
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Родительский контроль: почему нельзя ограничивать время детей в интернете
- В истории со скандальным экспериментом на детях оказался замешан нобелевский лауреат
- Полезно или нет: все, что нужно знать о консервах в рационе
- Сотрясение мозга лучше всего лечить на беговой дорожке
Вести в 20.00
-
Янукович зовет украинцев на выборы
- "Беженцев" из Венесуэлы разоблачили
- Тайна гибели ребенка в Подольске не раскрыта
Вести-Москва
-
Избиение в ресторане: 20-летний студент может стать инвалидом
- Пассажиры Nordwind ждали вылета из Москвы во Вьетнам почти сутки
- Опекуны погибшего в Подольске трехлетнего ребенка задержаны
- На Павелецкой набережной спасли лису, застрявшую на льдине
- Не тронутые революцией: Горкам Ленинским - 70 лет
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба