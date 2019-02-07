Десятилетие "Архнадзора": что удалось защитить в старой Москве от бульдозера

Ровно 10 лет назад, 7 февраля 2009 года, участники нескольких градозащитных проектов, давно знакомые друг с другом, и люди, по мере сил пытавшиеся защитить старую Москву от неумолимого бульдозера, решили, что сообща это может получиться эффективнее.

Что удалось и что не удалось изменить за 10 лет? Именно так называются круглые столы, которые пройдут в начале юбилейного фестиваля в декорациях юбилейной выставки в Центральном доме архитектора 9 февраля и 10 февраля. А фестиваль продолжится, и уже 23-24 февраля на следующей его площадке – в Галерее на Солянке.

В 2009 году тема сохранения культурного наследия стала одной из громких в медиапространстве. Сайт "Архнадзора", уже существовавший к тому времени как авторский, стал основным информационным органом движения.

Главные горячие точки вандализма в тот год: палаты Гурьевых, дом Быкова, Синодальный дом, гостиница Шевалье, Расстрельный дом и многие другие памятники, вошедшие теперь в реестр. Градозащитники именно тогда спасли их от сноса или радикальной реконструкции. Боровицкая и Хитровская площади общими усилиями москвичей избежали новой застройки.

В 2010 году силовая защита Кадашей заставила администрацию города услышать требование соблюдать правовой режим охранных зон, исключающий произвольное строительство по соседству с памятниками.

В том же году мэр Москвы под давлением критики Генплана утвердил около 1000 территорий памятников, что позволило затормозить и почти остановить застройку свободных пространств в исторических границах городских усадеб. Градостроительная критика предшествовала и сопутствовала отставке мэра Москвы Юрия Лужкова осенью 2010 года.

Многомесячная эпопея защиты усадьбы Шаховских от сноса ради строительства театра в 2011 году отвратила от вандализма "хозяйствующую интеллигенцию".

Критика юридических манипуляций, сопровождавших этот снос, а также снос в 2011-2013 годах Соборной мечети, стадиона "Динамо", интерьеров "Детского мира", половины Кругового депо показала новой администрации города, что приемы вандализма в отношении как статусных, так и лишенных статуса памятников исчерпаны. Завершала этот цикл пятимесячная борьба против разрушения и надстройки легендарного Дома Болконского (2013 год).

К 2014 году удалось остановить каток сноса статусных памятников, и кажется, что этот процесс стал необратимым. Именно в том году общим усилием москвичей была спасена Шуховская башня – уже от посягательства федеральных властей.

Тогда же активисты собрали в Москве Съезд градозащитников России, посвященный 150‑летию отечественной охраны наследия, то есть Московского археологического общества, так называемый "Уваровский съезд". Координация между градозащитными организациями страны, как старыми, так и новейшими, постепенно вышла на новый уровень. Ответом на "федерализацию" темы градозащиты стал новый сайт "Хранители наследия".

Защита дома Привалова на рубеже 2015 года ознаменовала новый, современный виток борьбы за историческую среду Москвы, а в перспективе – за единый охранный статус для старой городской черты столицы России.

Изменения, внесенные в Закон о наследии, над которыми "Архнадзор" работал на площадке Госдумы в 2009-2010 годах, были утверждены и вступили в силу в 2015 году, дав градозащите дополнительные рычаги. В том же году поднялись на новую ступень просветительские усилия: преемственно от Клуба Архнадзора, в партнерстве с уважаемыми научными и учебными центрами, заработала Школа наследия.

В 2016 году и в последующие годы обратились к архитектурной археологии Москвы. Несколько сезонов подряд солидарными усилиями градозащитников и всех неравнодушных, бесконечный московский ремонт постепенно вводится в правовое поле.

Системная защита исторической среды дала количественный и качественный результат в 2017-2018 годах, когда удалось спасти от сноса по программе реновации почти 220 зданий XIX-XX веков. Переговорный механизм, выработанный тогда совместно с правительством Москвы, мог бы стать моделью Совета по наследию – несуществующего центра принятия решений.

Все эти годы активисты и координаторы "Архнадзора" вели как будто рутинную, а в сущности исследовательскую работу по выявлению и подаче на государственную охрану десятков новых памятников. Все эти годы с "Архнадзором" было научное и экспертное сообщество, поддерживающее и вдохновляющее словом и делом активистов — даже те, кого уже нет с нами. Все эти годы с "Архнадзором" неравнодушная журналистика – мощное оружие градозащиты. И с "Арнадзором" сооснователь движения — проект "Москва, которой нет". Все эти годы, месяц за месяцем, "Архнадзор" пополняется новыми участниками – самыми удивительными людьми Москвы. Спасибо за первые десять лет!