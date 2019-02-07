Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 февраля 201916:42 Гуля Балтаева

Десятилетие "Архнадзора": что удалось защитить в старой Москве от бульдозера

Facebook/Архнадзор

Ровно 10 лет назад, 7 февраля 2009 года, участники нескольких градозащитных проектов, давно знакомые друг с другом, и люди, по мере сил пытавшиеся защитить старую Москву от неумолимого бульдозера, решили, что сообща это может получиться эффективнее.

Что удалось и что не удалось изменить за 10 лет? Именно так называются круглые столы, которые пройдут в начале юбилейного фестиваля в декорациях юбилейной выставки в Центральном доме архитектора 9 февраля и 10 февраля. А фестиваль продолжится, и уже 23-24 февраля на следующей его площадке – в Галерее на Солянке.

В 2009 году тема сохранения культурного наследия стала одной из громких в медиапространстве. Сайт "Архнадзора", уже существовавший к тому времени как авторский, стал основным информационным органом движения.

Главные горячие точки вандализма в тот год: палаты Гурьевых, дом Быкова, Синодальный дом, гостиница Шевалье, Расстрельный дом и многие другие памятники, вошедшие теперь в реестр. Градозащитники именно тогда спасли их от сноса или радикальной реконструкции. Боровицкая и Хитровская площади общими усилиями москвичей избежали новой застройки.

В 2010 году силовая защита Кадашей заставила администрацию города услышать требование соблюдать правовой режим охранных зон, исключающий произвольное строительство по соседству с памятниками.

В том же году мэр Москвы под давлением критики Генплана утвердил около 1000 территорий памятников, что позволило затормозить и почти остановить застройку свободных пространств в исторических границах городских усадеб. Градостроительная критика предшествовала и сопутствовала отставке мэра Москвы Юрия Лужкова осенью 2010 года.

Многомесячная эпопея защиты усадьбы Шаховских от сноса ради строительства театра в 2011 году отвратила от вандализма "хозяйствующую интеллигенцию".

Критика юридических манипуляций, сопровождавших этот снос, а также снос в 2011-2013 годах Соборной мечети, стадиона "Динамо", интерьеров "Детского мира", половины Кругового депо показала новой администрации города, что приемы вандализма в отношении как статусных, так и лишенных статуса памятников исчерпаны. Завершала этот цикл пятимесячная борьба против разрушения и надстройки легендарного Дома Болконского (2013 год).

К 2014 году удалось остановить каток сноса статусных памятников, и кажется, что этот процесс стал необратимым. Именно в том году общим усилием москвичей была спасена Шуховская башня – уже от посягательства федеральных властей.

Тогда же активисты собрали в Москве Съезд градозащитников России, посвященный 150‑летию отечественной охраны наследия, то есть Московского археологического общества, так называемый "Уваровский съезд". Координация между градозащитными организациями страны, как старыми, так и новейшими, постепенно вышла на новый уровень. Ответом на "федерализацию" темы градозащиты стал новый сайт "Хранители наследия".

Защита дома Привалова на рубеже 2015 года ознаменовала новый, современный виток борьбы за историческую среду Москвы, а в перспективе – за единый охранный статус для старой городской черты столицы России.

Изменения, внесенные в Закон о наследии, над которыми "Архнадзор" работал на площадке Госдумы в 2009-2010 годах, были утверждены и вступили в силу в 2015 году, дав градозащите дополнительные рычаги. В том же году поднялись на новую ступень просветительские усилия: преемственно от Клуба Архнадзора, в партнерстве с уважаемыми научными и учебными центрами, заработала Школа наследия.

В 2016 году и в последующие годы обратились к архитектурной археологии Москвы. Несколько сезонов подряд солидарными усилиями градозащитников и всех неравнодушных, бесконечный московский ремонт постепенно вводится в правовое поле.

Системная защита исторической среды дала количественный и качественный результат в 2017-2018 годах, когда удалось спасти от сноса по программе реновации почти 220 зданий XIX-XX веков. Переговорный механизм, выработанный тогда совместно с правительством Москвы, мог бы стать моделью Совета по наследию – несуществующего центра принятия решений.

Все эти годы активисты и координаторы "Архнадзора" вели как будто рутинную, а в сущности исследовательскую работу по выявлению и подаче на государственную охрану десятков новых памятников. Все эти годы с "Архнадзором" было научное и экспертное сообщество, поддерживающее и вдохновляющее словом и делом активистов — даже те, кого уже нет с нами. Все эти годы с "Архнадзором" неравнодушная журналистика – мощное оружие градозащиты. И с "Арнадзором" сооснователь движения — проект "Москва, которой нет". Все эти годы, месяц за месяцем, "Архнадзор" пополняется новыми участниками – самыми удивительными людьми Москвы. Спасибо за первые десять лет!

Сейчас

14:40

Порошенко стал официальным кандидатом в президенты Украины

14:01

Самолет вернулся в аэропорт Стокгольма из-за сообщения о бомбе

12:49

Мосгорсуд оставил Арашукова под стражей

11:44

Экс-полковник ГРУ Квачков выйдет на свободу

10:05

В Москве и Дагестане задержали 30 фальшивомонетчиков

09:16

В Нижнем Новгороде автобус врезался в грузовик: более 20 пострадавших

09:10

На "Автозаводской" мужчину ранили ножом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пассажиров экстренно севшего из-за бомбы самолета просят соблюдать спокойствие

Пассажиров экстренно севшего из-за бомбы самолета просят соблюдать спокойствие

48 минут назад
Трагически погибла врач сборной России по стрельбе

Трагически погибла врач сборной России по стрельбе

1 час назад
В СК РФ начали внутреннюю служебную проверку в связи с делом Арашуковых

В СК РФ начали внутреннюю служебную проверку в связи с делом Арашуковых

1 час назад
Адвокаты Кокорина обратятся в европейский суд по правам человека

Адвокаты Кокорина обратятся в европейский суд по правам человека

42 минуты назад
Рада внесла изменения в конституцию Украины ради НАТО

Рада внесла изменения в конституцию Украины ради НАТО

46 минут назад
Оззи Осборн экстренно госпитализирован

Оззи Осборн экстренно госпитализирован

1 час назад
Олимпийцы в честь 5-летия Игр-2014 в Сочи снялись обнаженными

Олимпийцы в честь 5-летия Игр-2014 в Сочи снялись обнаженными

1 час назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Актер из "Ликвидации" перестал бояться брака только после рождения ребенка

Актер из "Ликвидации" перестал бояться брака только после рождения ребенка

59 минут назад
Экс-полковник ГРУ Квачков выйдет на свободу

Экс-полковник ГРУ Квачков выйдет на свободу

4 часа назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
Apple не смогла помешать популярным iOS-приложениям следить за пользователями

Apple не смогла помешать популярным iOS-приложениям следить за пользователями

19 минут назад
В Калуге мальчик сгорел в автомобиле, в котором его заперли родители

В Калуге мальчик сгорел в автомобиле, в котором его заперли родители

55 минут назад
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове. Видео

Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове. Видео

55 минут назад
Эксперт: ипотечный рекорд обеспечили банки

Эксперт: ипотечный рекорд обеспечили банки

1 час назад
Созданием нового европейского самолета займутся Германия и Франция

Созданием нового европейского самолета займутся Германия и Франция

2 часа назад
Порошенко стал официальным кандидатом в президенты Украины

Порошенко стал официальным кандидатом в президенты Украины

2 часа назад
Текстильщики трещат по швам: жители готовятся к самоэвакуации

Текстильщики трещат по швам: жители готовятся к самоэвакуации

2 часа назад
Морозы в Канаде отменили старты биатлонного Кубка мира

Морозы в Канаде отменили старты биатлонного Кубка мира

2 часа назад
Сухопутную версию "Калибра" подготовят к концу года

Сухопутную версию "Калибра" подготовят к концу года

2 часа назад
Полиция освободила аспиранта МГУ, которого подозревают в изготовлении бомб

Полиция освободила аспиранта МГУ, которого подозревают в изготовлении бомб

2 часа назад
Регистратор зафиксировал момент обрушения дома Деникина в Саратове

Регистратор зафиксировал момент обрушения дома Деникина в Саратове

3 часа назад
Красноглазые комары могут остановить распространение вируса Зика

Красноглазые комары могут остановить распространение вируса Зика

3 часа назад
НДС не помешал авторынку показать первый "плюс" в 2019 году

НДС не помешал авторынку показать первый "плюс" в 2019 году

3 часа назад
Разбойное нападение Робокопа на заправку попало на видео

Разбойное нападение Робокопа на заправку попало на видео

4 часа назад
Паредес выразил поддержку Кокорину

Паредес выразил поддержку Кокорину

4 часа назад
70 процентов трудоспособных мужчин в России умирают от алкоголя

70 процентов трудоспособных мужчин в России умирают от алкоголя

4 часа назад
Пьяный дебошир вызвал на бой полицейского в аэропорту Симферополя

Пьяный дебошир вызвал на бой полицейского в аэропорту Симферополя

4 часа назад
Моуринью может сменить Спаллетти во главе миланского "Интера"

Моуринью может сменить Спаллетти во главе миланского "Интера"

4 часа назад
Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

5 часов назад
Волкер: российских наблюдателей нужно пустить на выборы на Украину

Волкер: российских наблюдателей нужно пустить на выборы на Украину

5 часов назад
Мировая премьера автомобилей Aurus состоится в Арабских Эмиратах

Мировая премьера автомобилей Aurus состоится в Арабских Эмиратах

5 часов назад
Глобально потеплело: 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Глобально потеплело: 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений

5 часов назад
Устроивший поножовщину в московском метро мигрант мстил за сестру

Устроивший поножовщину в московском метро мигрант мстил за сестру

5 часов назад
В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу "Ниву". Видео

В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу "Ниву". Видео

5 часов назад
В России будет изменен порядок оказания первой помощи

В России будет изменен порядок оказания первой помощи

6 часов назад
Google начала скрывать запрещенные в России сайты. Но не все

Google начала скрывать запрещенные в России сайты. Но не все

6 часов назад
В Великобритании придумали летающие дома

В Великобритании придумали летающие дома

6 часов назад
Красная зона: что ждет застройщиков, которые останутся без проектного финансирования

Красная зона: что ждет застройщиков, которые останутся без проектного финансирования

6 часов назад
Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС

Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС

8 часов назад
СМИ: третий участник отравления Скрипалей остался в Великобритании

СМИ: третий участник отравления Скрипалей остался в Великобритании

11 часов назад
5 ключевых трендов мирового рынка СПГ

5 ключевых трендов мирового рынка СПГ

16 часов назад
В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

22 часа назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40