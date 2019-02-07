Франция обвинила Италию в провокации и отозвала своего посла

Франция отозвала своего посла из Италии для консультаций из-за необоснованной критики со стороны Рима.

"В течение нескольких месяцев Франция становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений. Таких прецедентов не было с окончания войны. Последние случаи вмешательства являются дополнительной недопустимой провокацией", — отмечается в заявлении, которое распространил МИД Франции.

Терпение у французов лопнуло после состоявшейся недавно встречи вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями "желтых жилетов", на которой он призвал продолжать протесты, а заодно жестко раскритиковал политику президента Франции Эммануэля Макрона, передает телеканал "Россия 24".

Протесты, вызванные недовольством социальной политикой, продолжаются в Париже и других французских городах с ноября 2018 года. В начале протестующие возмущались повышением налогов на топливо и цен на бензин. Впоследствии "желтые жилеты" начали высказывать недовольство неэффективностью работы институтов госвласти, требовать повышения минимальной оплаты труда, проведения экологической и налоговой реформ. Протесты сопровождаются погромами, столкновениями с полицией.