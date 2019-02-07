Модный дом Gucci извинился за расистскую водолазку

Модный дом Gucci извинился за производство водолазки с воротником в виде балаклавы, которую раскритиковали покупатели по всему миру, передает РИА Новости.

На высоком горле водолазки, которое может закрыть нижнюю часть лица, дизайнеры сделали прорезь для рта, обведенную красным, — своеобразная имитация губ. Пользователи соцсетей увидели в водолазке отсылку к блэкфейсу (один из видов театрального грима, представляющего карикатурное изображение лица чернокожего человека) и обвинили модный дом в расизме.

В Gicci заявили, что сняли водолазку с продажи, принесли "глубокие извинения за оскорбления" и заверили, что этот опыт станет "важным уроком" как для команды бренда, так и для других.

В ноябре прошлого года в центре расистского скандала оказался другой модный дом — Dolce&Gabbana. Перед грандиозным показом в Шанхае марка запустила видео, в котором закадровый голос объяснял китаянке, как есть палочками итальянские блюда – пиццу, пасту и канноли. Позже в соцсети выложили переписку, в которой Стефано Габбана неприглядно отзывался о китайцах, хотя дизайнер поспешил откреститься от авторства этих высказываний.

Китай негодовал. Показ пришлось отменить, а основателям модного дома просить прощения у всех, кто не смог оценить своеобразный итальянский юмор.