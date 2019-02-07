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7 февраля 201917:04

В Горячем Ключе обвалился 20-метровый отрезок дороги

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Часть дороги обрушилась в результате разлива реки в станице Бакинской под Горячим Ключом. Очевидцы сняли на видео место инцидента.

 

Виновницей ЧП стала река Псекупс, воды которой подмыли грунт у основания дорожного полотна. На кадрах видно, что на 20-метровом отрезке дорога фактически потеряла целую полосу — на ее месте обрыв.

В МЧС уверяют, что на сообщении с хуторами Северный и Малахаткин этот случай никак не скажется, поскольку существуют объездные пути. Однако местные жители отметили плачевное состояние еще одной дороги, которой практически никто не пользуется.

Место обрушения оцепили спасатели, о времени, которое потребуется на восстановление полотна, пока не сообщается.

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