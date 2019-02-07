Столкновение автобуса и пожарных машин, спешивших на вызов в Сургуте, попало на видео

Авария с участием рейсового автобуса и двух автомобилей пожарной службы, произошедшая в четверг, 7 февраля, на улице Энергетиков в Сургуте, попала в объектив регистратора очевидца.

Спецтранспорт следовал к месту серьезного возгорания на территории торгового дома "Фараон".

"Это было мелкое ДТП... Машины заменили, никто не пострадал. Диспетчеры автоматически отрабатывают такие вещи, информация сразу передается в центральный пункт связи, и гарнизон высылает другой автомобиль, резервный", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального МЧС РФ.