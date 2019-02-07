Бразильский депутат шокировала коллег откровенным нарядом

Представителей парламента бразильского штата Санта-Катарина возмутил откровенный наряд 43-летней чиновницы Аны Пауды да Силвы, которая явилась на первое заседание совета в красном платье с глубоким декольте. Сама да Силва не считает, что сделала что-то не так, сообщает ND Online.

Да Силва заявила, что все выпады в ее сторону связаны с тем, что в парламенте царит засилье мужчин.

"Раньше я подстраивалось под окружение, но теперь мне это надоело. Я женщина и не собираюсь это скрывать", — отметила бразильянка.

"Женщины так мало участвуют в общественной жизни страны, что мой большой вырез это отчасти компенсирует", — заявила Да Силва.

По словам Да Силвы она не считает, что должна ограничивать себя в выборе одежды только потому, что она занимает пост в парламенте.

"Я же не собираюсь приходить на заседания голой. Просто хочется одеваться так, как мне комфортно", — отметила Да Силва.

Бразильянка отметила, что не существует закона, который регламентировал бы форму одежды для депутатов.