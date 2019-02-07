Отец ребенка-инвалида объяснил, почему "выкрал" сына у бывшей жены

Бывшие супруги после развода никак не могут "поделить" сына. 12-летний Эрнест, у которого инвалидность по слуху, нуждается в серьезном лечении, но почти 8 месяцев вместе с отцом Алмазом Сагитовым "путешествует" по разным городам и съемным квартирам.

Мать ребенка Альфия Абдуллина из Уфы считает, что бывший муж, объявленный в федеральный розыск, удерживает ребенка насильно.

При этом семья Алмаза полагает, что ему грозит тюрьма еще и потому, что ребенок может оказаться не его сыном.

Чтобы защитить Эрнеста, Алмаз сам обратился в "Прямой эфир". Мужчина рассказал, что с женой их развели без его ведома, когда он был в армии. Тогда же он с удивлением узнал и о том, что с сыном видеться не может, но должен платить алименты.

По его словам, он не украл сына, а спас от жесткого обращения отчима и равнодушия бывшей жены.

Кроме того, подросший Эрнест в июне прошлого года приехал к знакомым и сам позвонил отцу с просьбой забрать его. Тогда Алмаз и решился увезти мальчика.

Его бывшая супруга, однако, считает, что это было похищение, и рассказывает, что Алмаз забрал ребенка без вещей, без учебников, без необходимых ему слуховых аппаратов и даже не попытался поговорить с ней.

Кроме того, женщина уверяет: это не она, а Алмаз во время их брака "ходил налево", развлекался и даже поднимал на нее руку, поэтому она и решила с ним развестись.

Пока бывшие супруги "делят" ребенка и выясняют отношения, он по-прежнему нуждается в серьезном лечении. У мальчика не развита ушная раковина с правой стороны, и с двух сторон отсутствуют наружные слуховые проходы.

Смогут ли враждующие экс-супруги договориться хотя бы ради лечения ребенка? Удастся ли в ближайшее время начать лечение Эрнеста? С кем он в итоге останется – с мамой или с папой? Грозит ли Алмазу наказание за "похищение" сына, и подтвердил ли тест ДНК отцовство Алмаза?

Подробности этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".