Арбитраж отказал в многомиллиардном иске к Грудинину

Иск на 2 миллиарда 100 миллионов к директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину от шести акционеров отклонил Арбитражный суд Московской области. Акционеры пытались взыскать деньги в пользу предприятия.

Нина Солодовникова, Александр и Дмитрий Ерошкины, Иван, Тамара и Ольга Маркины хотели взыскать с Грудинина реальный ущерб предприятию, которым он руководит, в размере 1,1 миллиарда рублей, а также почти миллиард рублей упущенной выгоды, поясняет РИА Новости. Ущерб, по мнению акционеров, был нанесен сделкой по вхождению совхоза в уставной капитал ООО "ТТ Девелопмент" в 2008 году. Тогда Павел Грудинин внес в его уставной фонд два земельных участка рыночной стоимостью около 1,1 миллиарда рублей. Упущенная выгода образовалась за 10 лет, пока участок находился в пользовании и собственности "ТТ Девелопмент".

Сделка с вхождением "Совхоза имени Ленина" в уставной капитал дочернего предприятия была признана незаконной в 2018 году арбитражными судами трех инстанций, а также Верховным судом России.

Решение Арбитражного суда пообещал обжаловать представитель истцов Владимир Бояринов.

Спорные земли теперь могут быть использованы для реализации нового девелоперского проекта, отметил представитель Грудинина Сергей Шумилин. Он подчеркнул, что Павел Грудинин доволен решением суда.

На переданных землях "ТТ Девелопмент" ИКЕА планировала построить магазин. Но в 2018 году от этих планов компания отказалась.

"Совхоз имени Ленина" находится в Ленинском районе Подмосковья. Это крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Московской области по выращиванию клубники. Грудинин — директор закрытого акционерного общества и его бенефициар. В 2018 году он участвовал в выборах в качестве кандидата на пост президента России.