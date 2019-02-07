МИД РФ: США уже приняли решение о силовом вмешательстве в ситуацию в Венесуэле

В Москве считают, что США уже приняли решение о силовом вмешательстве в ситуацию в Венесуэле, "остальное – не более, чем операция прикрытия", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что американские военные делегации в последнее время "наводнили регион", и в действиях властей США не просматриваются "вопросы демократии". Вашингтон пытается "сменить власть в стране, говоря о том, что под этой властью венесуэльцам живется плохо".

Россия призывает позволить Венесуэле самостоятельно решать собственные проблемы и не усугублять ситуацию в стране, добавила Захарова.