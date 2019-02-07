Соединенные Штаты прицениваются к израильскому "Железному куполу"
Вооруженные силы США хотят купить у Израиля пробную партию зенитных ракетных комплексов Iron dome, или "Железный купол". Речь идет о 12 пусковых установках, 2 радарах, 2 командных пунктах и 240 перехватчиках, пишет агентство ТАСС со ссылкой на израильские СМИ. Общая стоимость сделки – 373 миллиона долларов.
Предполагается, что армия Соединенных Штатов будет тестировать ЗРК в реальных военных конфликтах, проверять, как она встроится в американскую систему управления боем. "Железный купол" должен поступить заказчику в 2020 году, а испытания планируют закончить к 2023 году.
Как утверждают разработчики, Iron Dome – это первая в мире ракетная система двойного назначения. Она может перехватывать как артиллерийский снаряды и минометные мины, так и работать комплексом ПВО малого радиуса действия — до 70 километров.
Ракеты "Железного купола" стоят недорого, а одной батареи хватит, чтобы прикрыть средних размеров город, добавляют создатели.
Нужно отметить, что Израиль планомерно строит эшелонированную противовоздушную оборону страны. За защиту на "дальних подступах" отвечает комплекс "Стрела", на средней дальности работает "Праща Давида", а в ближнем бою участвует "Железный купол". Кроме того, идет разработка установки "Железный луч". Это мощный лазер, который будет специализироваться на уничтожении артиллерийских снарядов и беспилотников.
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