Стамбул: число погибших выросло до 6 человек

Число погибших при обрушении восьмиэтажного жилого дома в одном из районов Стамбула возросло до шести человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя, который рассказал, что под завалами найдены тела еще троих погибших.

Общее число пострадавших составило 13. Спасена пятилетняя девочка, которая находилась в обрушившемся доме не менее 18 часов.

ЧП произошло 6 февраля в квартале Джевизли. В обрушившемся здании в 14 квартирах проживали 43 человека.

Ерликайя сообщил, что три верхних этажа были надстроены незаконно.

Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

Президент Турции Тайип Эрдоган поручил главе МВД Сулейману Сойлу и министру экологии и градостроительства Мурату Курум лично побывать на месте ЧП.