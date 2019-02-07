Москвичка попала в больницу после драки на родительском собрании

Женщина попала в больницу после драки на родительском собрании в московской школе, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собрание, на котором вспыхнул конфликт, проходило 6 февраля в школе 1468 в центре столицы. Пострадала 47-летняя женщина, она госпитализирована в институт Склифосовского. Пока не известно, кем является женщина – мамой одного из учеников или сотрудницей школы.

Пострадавшая с заявлением в полицию не обращалась, но по факту произошедшего проходит доследственная проверка.